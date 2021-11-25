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    Bursa’da, hırsız ile iş yeri sahibi arasında silahlı kavga çıktı

    Hırsızlık için girdiği iş yerinde yakalanıp darbedilen Kenan Y., arkadaşlarını toplayıp geri döndü. Çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 25.11.2021 - 11:49
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 11:51
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    Bursa’da, hırsız ile iş yeri sahibi arasında silahlı kavga çıktı

    Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde, dün saat 15.30 sıralarında Kenan Y. (33) isimli bir şahıs, Murat G.’ye (62) ait iş yerine girdi.

    Bir süre sonra iş yeri sahibinin geldiğini fark eden Kenan Y., buradan kaçıp yan taraftaki başka bir dükkana saklandı.

    İş yerine birinin girdiğini anlayan Murat G., güvenlik kamerasından hırsızlık şüphelisini tespit etti.

    Çevredeki iş yerlerinin de kameralarını inceleyen Murat G., Kenan Y.’nin saklandığı yeri buldu.

    ARKADAŞLARINI TOPLAYIP DÖNDÜ

    Şüpheliyi saklandığı yerden çıkaran Murat G., Kenan Y.’yi darbetti. Kaçan Kenan Y., arkadaşlarını toplayıp yeniden olay yerine geldi.

    SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

    Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü.

    Taraflar birbirine ateş ederken, kurşunlar Kenan Y. ile Murat G.’nin vücuduna isabet etti. 2 yaralı kanlar içinde yerde kalırken, diğer şüpheliler olay yerinden kaçtı.

    Bursa’da, hırsız ile iş yeri sahibi arasında silahlı kavga çıktı VİDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olayı gören esnaf, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere kaldırdı.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Bursa’da, hırsız ile iş yeri sahibi arasında silahlı kavga çıktı #1

    Bursa’da, hırsız ile iş yeri sahibi arasında silahlı kavga çıktı #2

    Bursa’da, hırsız ile iş yeri sahibi arasında silahlı kavga çıktı #3

    Bursa’da, hırsız ile iş yeri sahibi arasında silahlı kavga çıktı #4

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