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    Bursa'da hırsız, polisi görünce 'Ben neredeyim' dedi

    74 yaşındaki Hasan Yılmaz’ın evinin depo kısmına giren hırsızlık şüphelisi Abdulkadir Y., yakalanacağını anlayınca depoda bulunan malzemelerin arasına yatarak uyuma numarası yaptı.
    • 16.10.2022 - 08:17
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 09:19
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    Bursa'da hırsız, polisi görünce 'Ben neredeyim' dedi

    Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi’nde Harran Sokak üzerinde bulunan Hasan Yılmaz’a ait 2 katlı binanın depo kısmına bir kişinin girdiğini gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Bölgede inceleme yapan ekipler kilitli haldeki depo kapısının pencere kısmında hasar olduğunu tespit etti. Hasan Yılmaz’ı uyandırarak bilgilendiren ekipler, deponun kapısını anahtar ile açtı.

    Şüpheli uyuma numarası yaptı

    Depoda inceleme yapan ekipler, kolilerin bulunduğu bölümde şüpheli Abdulkadir Y.’nin yattığını gördü. Kendisini kaldırmaya çalışan polis ekiplerine direnen şüpheli uyuma numarası yaptı.

    Bursa'da hırsız, polisi görünce 'Ben neredeyim' dedi VİDEO

    "Ben neredeyim?"

    Bir süre sonra ayağa kaldırılan Abdulkadir Y., polis ekiplerine "Ben neredeyim?" dedi. Şaşkınlığını gizleyemeyen ev sahibi Yılmaz ise deposunda yatan şüpheliyi görünce, "Nasıl girmiş bu buraya." diyerek tepki gösterdi.

    Gözaltına alınan şüpheli polisin olay yerindeki sorgusunda "Kafam güzeldi, içeri girdiğimde uyuyordum." açıklamasında bulundu.

    DHA'nın haberine göre, polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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