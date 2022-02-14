Bursa'da hırsızlar evin kapılarını söküp götürdü

Babasından kalan evini 3 günde bir kontrol eden Sait G., 5'inci kez hırsızların hedefi oldu. Evi adeta talan eden şahıslar, kapılarla birlikte muslukları da söküp kaçtı.

Bursa'nın İzmir yolundaki Görükle Köprüsü'nden Kayapa’ya gidişte bulunan bir evi 5 kez soyan hırsızlar, mülk sahibini isyan ettirdi.

Evi üç günde bir kontrole giden Sait G., gördükleri karşısında gözlerine inanamadı.

"SON GİRDİKLERİNDE KAPILARI, MUSLUKLARI, EVİYEYİ SÖKMÜŞLER"

Evin bahçesinde bir araca ait lastik izleri olduğunu söyleyen Sait G., "Ev, rahmetli babamızdan kalma. Hatırası büyük. Zaman zaman gidip kontrol ediyor, temizliğini yapıyorduk. Bahçemizde de meyve ağaçları bulunuyor. Hatta yazın burada kaldığımız günler oluyor. Evvelce de çok kez hırsız girdi. Polise bildirdik ama ne hırsızlar bulundu ne de çalınan mallarımız geri geldi. Son girdiklerinde artık kapıları, muslukları, eviyeyi sökmüşler. Yatakların bazılarını açıp eşyaları silkelemişler. Ortalığı talan etmişler. Bu ne cüret böyle? Polisin, buralarda devriye sayısını artırması lazım. Çok sahipsiz bırakılmış bu bölge. Çevrede aynı şekilde evi bulunanları buradan uyarıyorum. Çok dikkat etsinler." dedi.