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    Bursa'da hırsızlık şüphelisi, din görevlisini bıçaklayarak ağır yaraladı

    Bursa'da hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı din görevlisi ağır yaralandı.
    • AA
    • 21.02.2022 - 02:03
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    Bursa'da hırsızlık şüphelisi, din görevlisini bıçaklayarak ağır yaraladı

    Bursa Merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki Canlılar Camisi Kuran Kursuna hırsızlık için giren zanlı, kendisini engellemeye çalışan din görevlisi Halil Okumuş'u bıçakla yaraladı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    BIÇAKLANAN DİN GÖREVLİSİNİN DURUMU AĞIR

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okumuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Okumuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Bursa da hırsızlık şüphelisi, din görevlisini bıçaklayarak ağır yaraladı #1

    Bursa da hırsızlık şüphelisi, din görevlisini bıçaklayarak ağır yaraladı #2

    Bursa da hırsızlık şüphelisi, din görevlisini bıçaklayarak ağır yaraladı #3


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