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    Bursa'da hurdacı gibi dolaşıp uyuşturucu sattılar

    Narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen operasyonda bir kamyonetin kasasında 46 bin 'captagon' uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak tutuklandı.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 10:01
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    Bursa'da hurdacı gibi dolaşıp uyuşturucu sattılar

    Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, A.B. ile M.E.’nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi geldi.

    İhbar üzerine yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin kamyonetle hurdacı gibi dolaşıp, uyuşturucu sattığı belirlendi.

    Tüpün içinden 46 bin uyuşturucu hap çıktı

    Polis, iki şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve araçlarında narkotik köpeği Galya ile arama yapıldı. Galya, kamyonetin kasasında bulunan tüpe tepki verdi.

    2 kişi tutuklandı

    Yapılan detaylı incelemede tüpün içine gizlenmiş 46 bin 'captagon' uyuşturucu hap ele geçirildi, A.B. ve M.B. gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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