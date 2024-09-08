DHA
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Çelebi Mehmet Mahallesi'ndeki geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu hurdalıkta saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, dumanlar hızla yükseldi.
Dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İŞ YERLERİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Ekipler, yerleşim yerlerinin de bulunduğu bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan, 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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