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    Bursa'da hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldular

    Traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi, hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı.
    • İHA
    • 14.02.2021 - 08:42
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 08:49
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    Bursa'da hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldular

    Bursa’nın Kestel ilçesinde, Yusuf T. idaresindeki araç, İnegöl’den Bursa istikametine giderken Kestel lambalarında karşıya geçmeye çalışan Kemal E. kullandığı traktörün römorkuna çarptı.

    Çarpmanın sonucu, otomobil hurda yığınına döndü. Otomobilin sürücüsü Yusuf T. ve yanındaki arkadaşı yaralandı.

    HURDA ARAÇTAN SAĞ ÇIKTILAR

    İlk müdahaleleri 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma devam ettiği bildirildi.

    Bursa'da hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldular ViDEO

    Bursa da hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldular #1

    Bursa da hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldular #2

    Bursa da hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldular #3

    Bursa da hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldular #4

    Bursa da hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldular #5

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