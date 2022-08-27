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    Bursa’da husumetli ailelerin meydan muharebesi

    Daha önceden aralarında husumet bulunan 2 aile sokak ortasında taş, sopa ve bıçaklarla birbirlerine girdi. Kavga anı ise cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • 27.08.2022 - 17:55
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    Bursa’da husumetli ailelerin meydan muharebesi

    Bursa’nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde yaşayan ve aralarında daha önceden husumet bulunan 2 aile arasında yeniden tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavgaya ailelerin diğer üyeleri de dahil oldu.

    Sokak savaş alanına dönerken bir kişi bıçakla yaralandı.

    Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Olay yerine gelen polis ekibi kavgayı ayırırken, sağlık ekipleri de yaralı kadını olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Bursa'da husumetli ailelerin kavgası VİDEO

    O anlar kamerada

    Sokak ortasında taş, sopa ve bıçakların kullandığı kavga cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İHA’nın haberine göre kavgayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Bursa’da husumetli ailelerin meydan muharebesi #1

    Bursa’da husumetli ailelerin meydan muharebesi #2

    Bursa’da husumetli ailelerin meydan muharebesi #3

    Bursa’da husumetli ailelerin meydan muharebesi #4

    Bursa’da husumetli ailelerin meydan muharebesi #5

    Bursa’da husumetli ailelerin meydan muharebesi #6

    Bursa’da husumetli ailelerin meydan muharebesi #7


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