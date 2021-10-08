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    Bursa'da husumetli arkadaşı tarafından vuruldu

    Para meselesi yüzünden E.A isimli arkadaşı ile aralarında husumet olan R.D., sokak ortasında vuruldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.
    • DHA
    • 08.10.2021 - 12:45
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 13:50
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    Bursa'da husumetli arkadaşı tarafından vuruldu

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde yaşayan R.D., sokakta yürüdüğü sırada arkadaşı E.A.'nın silahlı saldırısına uğradı.

    Arkadaşı ile aralarında para meselesi yüzünden husumet olduğu öğrenilen E.A., bacağından yaralandı.

    E.A.'nın vurulma anları bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

    OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİBİ GELDİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    R.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Polis, kaçan E.A,.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

    Bursa'da husumetli arkadaşı tarafından vuruldu ViDEO

    Bursa da husumetli arkadaşı tarafından vuruldu #1

    Bursa da husumetli arkadaşı tarafından vuruldu #2

    Bursa da husumetli arkadaşı tarafından vuruldu #3

    Bursa da husumetli arkadaşı tarafından vuruldu #4

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