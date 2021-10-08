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Bursa'da husumetli arkadaşı tarafından vuruldu

Bursa'da husumetli arkadaşı tarafından vuruldu

Para meselesi yüzünden E.A isimli arkadaşı ile aralarında husumet olan R.D., sokak ortasında vuruldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.