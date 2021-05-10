Bursa'da husumetli olduğu kişiyi baltayla yaraladı

Nilüfer ilçesinde husumetlisi tarafından baltayla yaralanan Tarık U., hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda sokakta buluşan Tarık U. ve Mustafa Y. arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Tartışmaya başlayan ikili, daha sonra kavgaya tutuştu. Kavganın büyümesiyle Mustafa Y., aracının bagajında bulunan baltayı alarak Tarık U.’ya saldırdı.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Bacağından ve belinden baltayla yaralanan Tarık U. yere yığılırken Mustafa Y., olay yerine geldiği araca binerek kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı Tarık U., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli Mustafa Y.’yi yakalamak için soruşturma başlattı.



