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    Bursa'da husumetli olduğu kişiyi baltayla yaraladı

    Nilüfer ilçesinde husumetlisi tarafından baltayla yaralanan Tarık U., hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 08:57
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 09:26
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    Bursa'da husumetli olduğu kişiyi baltayla yaraladı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda sokakta buluşan Tarık U. ve Mustafa Y. arasında tartışma çıktı.

    TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

    Tartışmaya başlayan ikili, daha sonra kavgaya tutuştu. Kavganın büyümesiyle Mustafa Y., aracının bagajında bulunan baltayı alarak Tarık U.’ya saldırdı.

    SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

    Bacağından ve belinden baltayla yaralanan Tarık U. yere yığılırken Mustafa Y., olay yerine geldiği araca binerek kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Bursa’da husumetlisi tarafından baltayla yaralandı ViDEO

    Bursa da husumetli olduğu kişiyi baltayla yaraladı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralı Tarık U., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli Mustafa Y.’yi yakalamak için soruşturma başlattı.

    Bursa da husumetli olduğu kişiyi baltayla yaraladı #2

    Bursa da husumetli olduğu kişiyi baltayla yaraladı #3

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