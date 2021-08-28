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- Bursa’da, husumetliler birbirine reklam flamaları ile saldırdı
Bursa’da, husumetliler birbirine reklam flamaları ile saldırdı
Aralarında husumet bulunan taraflar, yol üzerinde kavga etmeye başladı. Taraflar, çıkan kavgada birbirlerine reklam flamaları ile saldırdı.
- İHA
- 28.08.2021 - 08:41
Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunan iki grup sözlü tartışmaya başladı.
Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
KAMERAYA YANSIDI
Birbirlerine saldıran şahıslar, etraftaki reklam flamları ile birbirine vurdu.
Kavgada yaralanan olmazken, tarafların birbirine reklam flamalarıyla vurdukları anlar, kameraya yansıdı.