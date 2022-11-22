Petrol
88.01
0.64%
Euro
19.1599
0.45%
Dolar
18.6261
0.03%
Altın
1.044
0.35%
Borsa
4673
2.25%
Bitcoin
299.764
-2.41%
BTXN Coin
5.87
-2.00%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Bursa'da husumetlisi pitbull cinsi köpekle saldırdı

    Aralarında daha önceden husumet bulunan arkadaşını çağırdığı adreste hem darbedip hem pitbull cinsi köpekle saldırtan şüpheli gözaltına alınırken, saldırıya uğrayan adamın tedavisi devam ediyor.
    • 22.11.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 12:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da husumetlisi pitbull cinsi köpekle saldırdı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir iş yerinde Mehmet Ö., ailesel sorunlar nedeniyle arası açılan Erol Duran’la buluşmak istedi.

    Duran ise şehir dışından geldiğinde aralarındaki sorunu konuşmak için bu teklifi kabul etti.

    Başına geleceklerden habersiz Duran, Mehmet Ö.’den gelen telefonla Vişne Caddesi üzerinde bulanan bir kafeye çağrıldı.

    Mekanda arkadaşının oğlu karşıladı

    Kafeye giden Duran, burada Mehmet Ö. yerine oğlu Eyüp Ö. ile karşılaştı. Eyüp Ö., Duran’ı babasının yanına götüreceğini söyleyerek kendisine eşlik etmesini istedi.

    Yine aynı cadde üzerinde bir iş yerine götürülen Duran, karşısında Mehmet Ö. ve hiç tanımadığı bir arkadaşını gördü.

    Bursa da husumetlisi pitbull cinsi köpekle saldırdı #1

    Pitbulla saldırdılar

    Duran’la kısa sürede sözlü tartışma yaşayan baba-oğul, arkadaşı ile 46 yaşındaki 2 çocuk babasını darbetmeye başladı.

    Ardından saldırganlar iş yerinde sakladıkları pitbull cinsi köpeği içeri soktu. Komut verdikleri köpeği Duran’ın üzerine saldılar.

    Bursa da husumetlisi pitbull cinsi köpekle saldırdı #2

    Yaralı yardım istedi

    Saldırgan köpek Erol Duran’ın kollarını parçalasa da yaralı adam, köpeği bulunduğu dükkanın camından atmayı başardı. Fakat bu kez de Eyüp Ö., dışarı çıkarak yasaklı ırk köpeği tekrar içeri aldı.

    Bileğindeki atar damarı kopan Duran, ilk fırsatta kendini dışarı atarak çevredekilerden yardım istedi.

    Bursa da husumetlisi pitbull cinsi köpekle saldırdı #3

    Sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı

    Çevredekileri gören saldırgan şahıslar olay yerinden köpekle kaçarken Duran, kendisi için gelen ambulans ile en yakın hastaneye kaldırıldı.

    Kızının doğum gününde 3 gün hayat mücadelesi veren Duran, olay yerinden kaçan ve 13 suç kaydı bulunan Mehmet Ö.’nün yakalanıp ceza almasını istiyor.

    Bursa da husumetlisi pitbull cinsi köpekle saldırdı #4

    "Köpeğe bana saldırması için komut verdiler"

    Ölümden döndüğünü belirten Duran, "Mehmet Ö., ben şehir dışındayken ailevi problemleri olduğu için eşiyle evime geldi. Evimde problem çıkarınca eşim de beni aradı. Kendisinin evimden çıkmasını istedim. Bana küfür ve tehditler savurdu. Bursa’ya geldiğimde beni konuşmak için kafeye çağırdı. Kafeye gittiğimde beni oğlu karşıladı. Oğlu beni babasının olduğu bir iş yerine götürdü.

    Arkadaşıyla beni bekliyormuş. Daha sonra bana neden selam vermedin  diyerek saldırmaya başladılar. Kafamda sopa kırdılar, ardından kapıyı açtılar. Karşımda pitbull cinsi köpek gördüm. Köpeğe bana saldırması için komut verdiler. Köpekle mücadele ederken beni yere yatırıp öldürmeye teşebbüs ettiler. Kollarım parçalandı. Bir şekilde kendimi dışarı atıp çevredekilerden yardım almayı başardım. En kısa zamanda yakalanmalarını ve adalet karşısında hesap vermelerini istiyorum." dedi.

    Şüpheli gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, şikayet sonrası Eyüp Ö. gözaltına alınırken, Mehmet Ö.'nün yakalanması için polis ekipleri soruşturmasını sürüyor.

    Bursa da husumetlisi pitbull cinsi köpekle saldırdı #5


    WhatsApp'ın masaüstü sürümüne kilit özelliği geliyor
    Teknoloji

    WhatsApp'ın masaüstü sürümüne kilit özelliği geliyor

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Yeni Subaru Impreza tanıtıldı: İşte özellikleri
    Otomobil

    Yeni Subaru Impreza tanıtıldı: İşte özellikleri

    Görüş Bildir