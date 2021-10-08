- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa’da husumetlisini sırtından vurdu
Bursa’da husumetlisini sırtından vurdu
Aralarında anlaşmazlık bulunan kişiyle tartıştıktan sonra kaçmaya çalışan şahıs silahla sırtından vuruldu. O anlar kameralara yansıdı.
- İHA
- 08.10.2021 - 12:07
Bursa’nın Osmangazi’ye bağlı Panayır Mahallesi üzerinde aralarında husumet bulunan R.D. (33) ile E.A. (23) tartışmaya başladı.
Husumetlilerden E.A. kaçmaya çalıştı. R.D. belinden çıkardığı silahla tek el ateş ederek E.A.’yı sırtından vurdu.
FİRARİ SALDIRGAN ARANIYOR
İsabet eden kurşunla yere düşen E.A. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis firari R.D.’yi arıyor.