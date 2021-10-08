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    Bursa’da husumetlisini sırtından vurdu

    Aralarında anlaşmazlık bulunan kişiyle tartıştıktan sonra kaçmaya çalışan şahıs silahla sırtından vuruldu. O anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 12:07
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    Bursa’da husumetlisini sırtından vurdu

    Bursa’nın Osmangazi’ye bağlı Panayır Mahallesi üzerinde aralarında husumet bulunan R.D. (33) ile E.A. (23) tartışmaya başladı.

    Husumetlilerden E.A. kaçmaya çalıştı. R.D. belinden çıkardığı silahla tek el ateş ederek E.A.’yı sırtından vurdu.

    FİRARİ SALDIRGAN ARANIYOR

    İsabet eden kurşunla yere düşen E.A. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis firari R.D.’yi arıyor.

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