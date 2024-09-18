Bursa'da ihbar sonrası kayıp kadını arama çalışması başlatıldı
İHA

Bursa'nın Kurşunlu Mahallesi’ndeki evinden çıkıp kayıplara karışan Adile Karakafa'ya yakınları, kendi imkanları ile ulaşmaya çalıştı.

Ancak, bu çabalar sonuç vermeyince yakınları durumu 3 saat sonra ekiplerine bildirdi.

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

İhbar sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, yaşlı kadının evinden yaklaşık 10 kilometre ileride bulunan Genç Ali köyü mevkiinde arama-kurtarma çalışması başlattı.

Çalışmalar saatler boyunca devam etti.

Yaşlı kadına ulaşamayan ekipler, arama kurtarma çalışmalarına ara verdi.

Öte yandan, bölgeye AFAD, ANDA ve MAG DER ekiplerinin de sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editör