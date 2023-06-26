Bursa'da iki araç birbirine girdi: 7 yaralı Aynı yöne seyir halinde olan otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 7 kişi yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

DHA Bursa'da can pazarı yaşandı... Karacabey ilçesinde 57 yaşındaki Ş.E. yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden B.A. idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ş.E. ile yanındaki E.İ.E., H.E., S.A., A.A., hafif ticari aracın sürücüsü B.A. ve eşi N.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 1 kişinin durumu ağır Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yararılar, Bursa Şehir Hastanesi ve Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ş.E.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.