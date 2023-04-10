Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı

DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde, Ortaköy'den İnegöl'e seyir halinde olan 28 yaşındaki Cemal Arık Aktaş yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen 22 yaşındaki Halil Çukadar yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.
4 kişi yaralandı
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada araç sürücüleri ile Serhat Gül ve Murat Toka yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.