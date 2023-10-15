İHA

Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde ilginç bir olay meydana geldi...

Otobüslerin mola vermesi üzerine dışarı çıkan iki arkadaş, telefon kavgasına tutuştu.

"Telefonumu sen çaldın" kavgası

Otobüslerinin mola vermesi üzerine peronlara inen iki arkadaş, ‘Telefonumu sen çaldın’ iddiasıyla birbirlerine vurmaya başladı.

Kavga fazla büyümeden iki şahıs da yolculuğuna devam etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da iki arkadaş birbirine girdi
Bursa'da iki arkadaş birbirine girdi

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)