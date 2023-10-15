Bursa'da iki arkadaş birbirine girdi! O anlar cep telefonuyla kaydedildi Bursa Otobüsm Terminali'nde iki arkadaşın telefon yüzünden kavga ettiği anlar, başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde ilginç bir olay meydana geldi... Otobüslerin mola vermesi üzerine dışarı çıkan iki arkadaş, telefon kavgasına tutuştu. "Telefonumu sen çaldın" kavgası Otobüslerinin mola vermesi üzerine peronlara inen iki arkadaş, ‘Telefonumu sen çaldın’ iddiasıyla birbirlerine vurmaya başladı. Kavga fazla büyümeden iki şahıs da yolculuğuna devam etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)