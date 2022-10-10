- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da öfkeli grubun kavgası kameralara yansıdı
Bursa'da öfkeli grubun kavgası kameralara yansıdı
- 10.10.2022 - 09:46
- Güncelleme : 10.10.2022 - 10:18
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Çevredekiler tarafından kayıt altına alınan olayda, tarafların birbirlerine acımasızca vurduğu görüldü.
Vatandaşlar güçlükle ayırdı
Öfkeli grup bir süre birbirlerine vururken vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şahısların şikayetçi olmalarının üzerine tarafları polis merkezine götürdü.
Yol verme kavgası çıktı
Öte yandan olayın yaşandığı bölgede başka bir yol verme kavgasında da sürücüler birbirine girdi.
2 sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma başladı.
Bursa'da öfkeli grubun kavgası kameralara yansıdı VİDEO
Birbirlerinin üzerine yürüdüler
Tansiyonun yükselmesiyle taraflar, arabalarından inerek birbirlerinin üzerlerine yürüdü.
İHA'nın aktarımına göre; araya diğer sürücülerin girmesiyle kavga son buldu.