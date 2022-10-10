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Bursa'da öfkeli grubun kavgası kameralara yansıdı

Bursa'da öfkeli grubun kavgası kameralara yansıdı

2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavga, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.