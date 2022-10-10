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    Bursa'da öfkeli grubun kavgası kameralara yansıdı

    2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavga, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.
    • 10.10.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 10:18
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    Bursa'da öfkeli grubun kavgası kameralara yansıdı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

    Çevredekiler tarafından kayıt altına alınan olayda, tarafların birbirlerine acımasızca vurduğu görüldü.

    Vatandaşlar güçlükle ayırdı

    Öfkeli grup bir süre birbirlerine vururken vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şahısların şikayetçi olmalarının üzerine tarafları polis merkezine götürdü.

    Yol verme kavgası çıktı

    Öte yandan olayın yaşandığı bölgede başka bir yol verme kavgasında da sürücüler birbirine girdi.

    2 sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma başladı.

    Bursa'da öfkeli grubun kavgası kameralara yansıdı VİDEO

    Birbirlerinin üzerine yürüdüler

    Tansiyonun yükselmesiyle taraflar, arabalarından inerek birbirlerinin üzerlerine yürüdü.

    İHA'nın aktarımına göre; araya diğer sürücülerin girmesiyle kavga son buldu.

    Bursa da öfkeli grubun kavgası kameralara yansıdı #1

    Bursa da öfkeli grubun kavgası kameralara yansıdı #2

    Bursa da öfkeli grubun kavgası kameralara yansıdı #3

    Bursa da öfkeli grubun kavgası kameralara yansıdı #4


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