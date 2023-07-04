Bursa'da iki grup arasında bıçaklı kavga Mudanya ilçesinde sözlü münakaşa saldırıya dönüştü. Bıçağın çıktığı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Bursa'nın Mudanya ilçesinde nabızlar yükseldi.

Mudanya Mütareke Meydanı’nda bulunan kafede kız arkadaşıyla oturan O.E.Y (21), karşı masa ile sözlü münakaşa yaşadı.

Sözlü münakaşa bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Bıçakla saldırdı

O esnada cebinden çıkardığı bıçak ile karşı gruba saldıran O.E.Y, (21) Tevfik D. (28)’yi ağır yaralarken, Berkay B. (28) ise hafif yaralandı.

Arbede sonrası olay yerine birçok 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye zanlı karakola götürüldü

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tevfik D. Bursa Şehir Hastanesi’ne, Berkay B. ise Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Zanlı O.E.Y polis ekiplerince yakalandı.