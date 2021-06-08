Bursa'da iki grup arasında kavga: 1 yaralı

Arkadaşlarıyla parkta oturan Emir Şahin, çıkan tartışma sırasında sırtından bıçaklandı.

Bursa'nın Yıldırım İlçesi Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan, 20 yaşında olan ve lösemi hastası olduğu öğrenilen Emir Şahin, arkadaşlarıyla parka geldi.

YAN BAKMA TARTIŞMASI

Parkta arkadaşlarıyla oturan Emir Şahin ile kimliği belirsiz 4 kişi arasında 'yan bakma' tartışması yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada şüpheliler, Şahin'i sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Parkta arkadaşıyla dolaşan bir hemşire yaralıya ilk müdahale yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Emir Şahin'i, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.





ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı.

Görgü tanıklarından bir kadın, şüphelilerin alkollü olduğunu olaydan önce arkadaşıyla oturduğu sırada kendilerini de rahatsız ettiğini söyledi.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



