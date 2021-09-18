Euro
10.1402
0.81%
Dolar
8.6468
1.42%
Altın
487.98
1.55%
Borsa
1.419
0.1%
Bitcoin
417.397
2.28%
EXEN Coin
24.13
-2.10%
27ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 27 C

    Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

    Bir apartta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
    • DHA
    • 18.09.2021 - 16:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir apartta kalan ve akraba olan Vedat Ö., Hüseyin Ö., Onur Ö., aralarında husumet olan Cengiz Karadoğan’ın çalıştığı aparta gitti.

    Taraflar arasında başlayan konuşma tartışmaya dönerken, tartışmanın nedeni ise öğrenilemedi.

    Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönerken, kavgada silahlar kullanıldı.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Vedat Ö., Hüseyin Ö., Onur Ö. ve Cengiz Karadoğan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Yaralılardan Cengiz Karadoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    Bursa da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü #1

    3 AKRABANIN DURUMU KRİTİK

    Vedat Ö., Hüseyin Ö. ve Onur Ö.'nün ise sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

    Olayın ardından soruşturma başlatan polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bursa da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü #2

    Bursa da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir