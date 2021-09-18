Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

Bir apartta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir apartta kalan ve akraba olan Vedat Ö., Hüseyin Ö., Onur Ö., aralarında husumet olan Cengiz Karadoğan’ın çalıştığı aparta gitti.

Taraflar arasında başlayan konuşma tartışmaya dönerken, tartışmanın nedeni ise öğrenilemedi.

Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönerken, kavgada silahlar kullanıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vedat Ö., Hüseyin Ö., Onur Ö. ve Cengiz Karadoğan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaralılardan Cengiz Karadoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

3 AKRABANIN DURUMU KRİTİK

Vedat Ö., Hüseyin Ö. ve Onur Ö.'nün ise sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.