Bursa'da iki hırsız saklandıkları evde yakalandı

Bursa'da iki hırsız saklandıkları evde yakalandı

Bir evden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheli, suçüstü yakalandıktan sonra gözaltına alındı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde evin çatısında birilerinin olduğunu gören komşular, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, şüphelilerin kaçmaması için çevrede tedbir aldı.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Şüphelilerin bir evde saklandığını tespit eden polis, içeride arama yaptı.

Gözaltına alınan 2 kişi, polis merkezine götürüldü.