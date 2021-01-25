Euro
8.9953
-0.3%
Dolar
7.3836
-0.36%
Altın
439.53
-0.52%
Borsa
1.542
0%
Bitcoin
242.532
0.94%
EXEN Coin
18.70
-1.47%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Bursa'da iki hırsız saklandıkları evde yakalandı

    Bir evden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheli, suçüstü yakalandıktan sonra gözaltına alındı.
    • AA
    • 25.01.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 09:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da iki hırsız saklandıkları evde yakalandı

    Bursa’nın Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde evin çatısında birilerinin olduğunu gören komşular, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, şüphelilerin kaçmaması için çevrede tedbir aldı.

    SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

    Şüphelilerin bir evde saklandığını tespit eden polis, içeride arama yaptı.

    Gözaltına alınan 2 kişi, polis merkezine götürüldü.

    Bursa da iki hırsız saklandıkları evde yakalandı #1

    Bursa da iki hırsız saklandıkları evde yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir