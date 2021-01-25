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- Bursa'da iki hırsız saklandıkları evde yakalandı
Bursa'da iki hırsız saklandıkları evde yakalandı
Bir evden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheli, suçüstü yakalandıktan sonra gözaltına alındı.
- AA
- 25.01.2021 - 08:51
- Güncelleme : 25.01.2021 - 09:36
Bursa’nın Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde evin çatısında birilerinin olduğunu gören komşular, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, şüphelilerin kaçmaması için çevrede tedbir aldı.
SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR
Şüphelilerin bir evde saklandığını tespit eden polis, içeride arama yaptı.
Gözaltına alınan 2 kişi, polis merkezine götürüldü.