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    Bursa'da iki katlı binada yangın çıktı

    Gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle metruk bina küle döndü. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu, alevler kontrol alındı.
    • AA
    • 17.10.2021 - 08:42
    • Güncelleme : 17.10.2021 - 08:52
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    Bursa'da iki katlı binada yangın çıktı

    Bursa'da saat 01.00 sularında yangın paniği yaşandı.

    Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi'ndeki metruk bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

    BİNA ALEV ALEV YANDI

    Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi.

    Yangının çıkış nedeni için araştırma başlatıldı.

    Bursa'da iki katlı binada yangın çıktı ViDEO

    Bursa da iki katlı binada yangın çıktı #1

    Bursa da iki katlı binada yangın çıktı #2

    Bursa da iki katlı binada yangın çıktı #3

    Bursa da iki katlı binada yangın çıktı #4

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