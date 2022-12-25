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    Bursa'da iki liseliden 25 saattir haber yok

    Lise öğrencisi iki sınıf arkadaşı, 'gezmeye gidiyorum' diye evden çıkarak sırra kadem bastı. İki aile, çocuklarından 25 saattir haber alamıyor.
    • 25.12.2022 - 16:24
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    Bursa'da iki liseliden 25 saattir haber yok

    Bursa’nın Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'ndeki bir okulda lise ikinci sınıf öğrencisi olan Aslı Yurdakul ve Elif Gavas, evlerinden 'gezmeye çıkıyorum' diyerek ayrıldı.

    Liselerin aileleri, çocuklarından uzun bir süre haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Sinyal alındı

    Polis ekipleri ise bugün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi'nde kızlardan birinin telefonundan sinyal aldı.

    Sinyalin alındığı bölgede polis ve aileler, 16 yaşlarındaki kızlarını arama çalışması başlattı.

    Bursa da iki liseliden 25 saattir haber yok #1

    Aileler haber bekliyor

    Aileler çocuklarını görenlerin, polisi veya 0531 917 90 85 numarayı aramalarını istedi.

    Bursa da iki liseliden 25 saattir haber yok #2


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