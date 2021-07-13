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    Bursa’da iki motosikletin kaza anı kamerada

    Cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, önündeki motosiklete çarptı. Motosikletler çarpmanın etkisi ile devrildi. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 13.07.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 14:51
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    Bursa’da iki motosikletin kaza anı kamerada

    Bursa’nın İnegöl ilçesi Şebboy Caddesi’nde motosikleti ile seyir halinde olan Alpay Ç. (37), Emre K. (24) idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisi ile motosikletler devrildi. Kaza anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Alpay Ç., kazayı yaralı olarak atlattı.

    Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Alpay Ç.’yi ambulansa alarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Bursa’da iki motosikletin kaza anı kamerada VİDEO

    Bursa’da iki motosikletin kaza anı kamerada #1

    Bursa’da iki motosikletin kaza anı kamerada #2

    Bursa’da iki motosikletin kaza anı kamerada #3

    Bursa’da iki motosikletin kaza anı kamerada #4

    Bursa’da iki motosikletin kaza anı kamerada #5

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