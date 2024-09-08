Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı İnegöl ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpışırken, ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 8 kişi yaralandı.

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İHA

Bursa İnegöl'den Kurşunlu Mahallesi'ne seyir halinde olan Recep C. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Sinan S. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken, ortalık savaş alanına döndü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan Recep C. (39), Sinan S. (39), Yüksel C. (39), Berk C. (13), Mert C. (7) ve diğer araçta bulunan Defne S. (6), Demir S. (3) ile Elif S.'ye (39) ilk müdahalesini gerçekleştirdi.

8 YARALI HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 8 yaralı, sevk edilen ambulanslar ile beraber İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazada yaralanan Yüksel C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)