İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.
Öğle saatlerinde otomobiliyle seyir halinde ilerleyen 44 yaşındaki Kamuran Kartal, karşı yönden gelen Mehmet Küskü idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Sürücü yaralandı
Kaza sonucu sürücü Kartal yaralandı.
Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İnceleme başlatıldı
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.