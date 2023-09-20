Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ankara kara yolunda seyir halinde olan sürücü Ozan A. (23) yönetimindeki otomobil, önünde giderken yavaşlayan Selçuk Ç. (47) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonucu sürücüler ile araçlarda bulunan yolcular Eda K. (25), Selçuk İ. (19) ve Suzan D. (52) ile Çağla B. (23) ve Kaan U. (20) yaralandı.

Yaralıların durumu iyi

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan 7 kişi olay yerine sevk ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)