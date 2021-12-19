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    Bursa'da iki sürücünün kavgası: Yolcular ayırdı

    Servis ile otobüs şoförü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, iki sürücüyü yolcular ayırmak zorunda kaldı.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 09:55
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    Bursa'da iki sürücünün kavgası: Yolcular ayırdı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Beşyol'da yolcu taşıyan şehir içi otobüsünün şoförü ile servis aracı sürücüsü arasında akşam saatlerinde trafikte seyir halindeyken yol verme yüzünden tartışma çıktı.

    Servis ile otobüs ışıklarda durunca şoförler otobüsün içerisinde kavga etmeye başladı.

    YOLCULAR AYIRDI

    Uzun süre birbirine hakaret eden iki sürücü, yolcuların ve diğer sürücülerin müdahalesiyle ayrıldı.

    O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Bursa'da iki sürücünün kavgası: Yolcular ayırdı VİDEO

    Bursa da iki sürücünün kavgası: Yolcular ayırdı #1

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