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Bursa'da iki sürücünün kavgası: Yolcular ayırdı

Bursa'da iki sürücünün kavgası: Yolcular ayırdı

Servis ile otobüs şoförü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, iki sürücüyü yolcular ayırmak zorunda kaldı.