Bursa'da indirim izdihamı Ev eşyası satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince sabahın ilk ışıklarından itibaren gelen kalabalık izdihama neden oldu. İçeri girmek isteyen binlerce kadın birbirini ezerken, bazı vatandaşlar bir ürün yerine daha fazla alınca aralarında tartışma çıktı.

İHA

İndirim olur da, izdiham olmaz mı?

Yer Bursa’nın Yıldırım ilçesi…

Esenevler Mahallesi'nde yeni ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi.

İndirimi duyanlar da sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı.

Birden fazla ürün alınca tartışma da çıktı

Mağaza yetkililerinin kapıları açmasıyla kalabalık, aynı anda içeri girmek isteyince izdiham yaşandı.

Binlerce vatandaş kapıları zorlarken, içeri girenler de adeta dükkanı talan etti.

Sadece bir ürün alma hakkına sahip olan müşteriler, aynı üründen birden fazla alınca aralarında tartışma çıktı.

Kalabalığın ve izdihamın boyutları drone ile görüntülendi.

En çok mağaza sahibi mutlu oldu

Sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyenlerin çoğu, aradıklarını buldu ancak bazıları geç kaldı.

Fiyatına bile bakmadan ürünlere hücum edenler, yine de o mağazadan mutlu ayrıldı.

Bunun en önemli nedeni ise ezilmekten son anda kurtulmaları oldu.

Yoğunluktan en çok memnun kalan kişi de mağaza sahibi Mehmet Bedel oldu.

Bedel, gördükleri karşısında şaşkınlık yaşasa da “Açılış nedeniyle ev ürünlerinde indirime gittik. Yüzde 90'a varan indirimler kullandık. 3’üncü şubemizi açtık. İnşallah Türkiye genelinde de şubelerimizi açacağız.” dedi