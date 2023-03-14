Bursa'da intihar girişiminde bulunan vatandaşı eşi ikna eti Osmangazi ilçesinde eşi ile sorunları olan şahıs intihar girişiminde bulundu. Eşi ve bebeği bölgeye gelen şahıs güçlükle ikna edilerek aşağı indirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi Fevziçakmak Caddesi'nde panik anları yaşandı.

Çevredeki vatandaşlar, eski vergi dairesi olarak kullanılan binanın en üst katında bir kişinin olduğunu ve intihar edebileceğini düşünerek durumu polis, sağlık ekiplerine bildirdi.

Eşi işe problemleri olduğu öğrenildi

Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın en üst katına çıkan kişinin M.A. olduğunu ve eşiyle sorunları olduğunu, bu sebeple de eşi ve çocuğunun sevgi evlerinde olduğunu öğrendi.

Eşi ve bebeği gelince ikna edildi

Müzakereci ve polis ekipleri M.A.’yı yaklaşık 3 saat boyunca ikna etmeye çalışırken, olay yerine eşi ve bebeğinin gelmesiyle şahıs sonunda ikna oldu.

Polis merkezine götürüldü

Polisler tarafından güvenli şekilde binadan indirilen M.A., ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Öte yandan, çevrede bulunan yüzlerce vatandaş ise 3 saat boyunca bekleyerek olan biteni film gibi izledi.