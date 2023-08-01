Bursa'da iplik fabrikasında yangın çıktı İnegöl'de iplik ürettiği belirtilen fabrikada çıkan büyük yangına müdahale ediliyor.

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İHA

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Bursa'nın İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesi'nde iplik ürettiği öğrenilen bir fabrikada, saat 16.30 sıralarında yangın başladı.

4 fabrikaya sıçradı

Yangın yan yana bulunan 4 ayrı fabrikaya da sıçradı.

Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle fabrika boşaltıldı.

Yangına müdahale ediliyor

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile AFAD ekibi sevkedildi.

Yangını söndürme çalışmaları dört bir koldan devam ederken yoğun duman ilçenin birçok yerinden de görülüyor.