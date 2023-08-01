İHA

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Bursa'nın İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesi'nde iplik ürettiği öğrenilen bir fabrikada, saat 16.30 sıralarında başladı.

4 fabrikaya sıçradı

Yangın yan yana bulunan 4 ayrı fabrikaya da sıçradı.

Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle fabrika boşaltıldı.

Bursa'da iplik fabrikasında yangın çıktı

Yangına müdahale ediliyor

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile AFAD ekibi sevkedildi.

Yangını söndürme çalışmaları dört bir koldan devam ederken yoğun duman ilçenin birçok yerinden de görülüyor.