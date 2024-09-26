Bursa'da iş görüşmesine çağırdıkları çiftçiye öldüresiyle dövdüler Ürettiği enginarlarla dünyaya ün salan çiftçi Ergün Yılmaz, iş görüşmesi için gittiği İstanbul'da ürünlerini maliyetinden düşük fiyata vermeyince toptancı ve adamlarının saldırısına uğradı.

İHA

Bursa'da ürettiği enginarlarla dünya çapında ün kazanan Ergün Yılmaz, ürettiği enginarları satmak için İstanbul'dan aldığı iş görüşmesi daveti üzerine Maltepe'ye geldi.

Daha önce de Yılmaz ile ticaret yapan toptancı ve adamları, enginarları maliyetinin altında bir fiyata almak istedi.

"KAÇIRMAYA ÇALIŞIP DARBETTİLER"

Ergün Yılmaz ise daha önce yaptıkları ticaretten dolayı toptancının elindeki senedi geri istedi.

Senedi vermediklerini iddia eden Yılmaz, "Yeniden mal istediler. Bana zorla sözleşme imzalatmaya çalıştılar. Hatta kaçırmaya da kalkıştılar. Bunların hiçbirisini kabul etmeyince da 8-9 kişi saldırıp bana ve arkadaşıma zarar verdiler. Şikayetçi oldum." dedi.

"İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE SALDIRIYA UĞRADIM"

Kafedeki insanlar sayesinde canını zor kurtardığını anlatan Ergün Yılmaz, "Bu kişiler hakkında savcılığın gereğini yapmasını istiyorum. İstanbul'un göbeğinde onlarca kişinin önünde saldırıya uğradım. Kaçırmak istediler. Tehdit ettiler. En sonunda tehditlere boyun eğmediğim için çok sayıda kişi bana ve arkadaşıma saldırdı." ifadelerini kullandı.

"ZORLA SENET İMZALATMAYA ÇALIŞTILAR"

Olay anında Ergün Yılmaz'ın yanında olan ve darp edilen Hüseyin Büyükdağ ise, “Ben ve Ergün bizi çağırdıkları kafeye gittik. Toptancının adamları yanımıza gelir gelmez önümüze senet attılar ve ‘Bu senedi imzalayacaksın' dediler. Ergün de, ‘Ağabey ben niye senet imzalıyorum? Bizim size borcumuz yok, olmadığına dair sözleşmemiz de var' dedi. Ben de onlara karşı ‘Bu ülkede kanun var, eğer borcumuz varsa yasal yollarla çözelim' dedim. Sen git dediler bana, ben de gitmiyorum dedim.

Bu ülkede kanun, nizam var. Senin bu adamdan alacağın varsa mahkemeye ver dedim. Ergün'e kalk gidelim dedim. Biz kalkınca birisi bana arkadan vurdu. Olayın sıcaklığıyla hissetmedim. O sırada herkes Ergün'e vurmaya başladı. Ergün'ü feci şekilde darbettiler.” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenilirken çiftçi Ergün Yılmaz, İstanbul'da bu kişilere asla ürün vermeyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)