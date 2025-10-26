Bursa’da iş insanının düşürdüğü çantayı alan kadın kayıplara karıştı İnegöl ilçesinde, bir iş insanının düşürdüğü, içinde 2 bin 500 dolar ve çek koçanı bulunan çantayı alan kadın ortadan kayboldu. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Göster Hızlı Özet Bursa'da S.G. adlı iş insanı, aracının üzerinde unuttuğu çantasını kaybetti.

Çantadaki 2 bin 500 dolar ve çek koçanını alan kadın, bebek arabasıyla olay yerinden uzaklaştı.

İş insanı S.G., Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde park halindeki otomobilinin yanına gelerek çantasını aracının üzerine koydu. İçinde 2 bin 500 dolar ve çek koçanı bulunan çantayı unutan S.G., aracına binip uzaklaştı. ÇANTAYI ALIP YOLUNA DEVAM ETTİ Kısa süre sonra yoldan geçen bir kişi çantayı fark edip, iddiaya göre yol kenarındaki spor aletlerinin üzerine bıraktı. O sırada bebek arabasıyla yürüyen bir kadın, spor aletine asılı çantayı görüp geri dönerek aldı. Bir süre sonra çantasının yerinde olmadığını fark eden S.G., çevredeki iş yerlerinden güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince çantasının bir kadın tarafından alındığını gördü. POLİS EKİPLERİ KADINI ARIYOR S.G. durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilmeye çalışılan şüpheli kadını yakalamak için çalışma başlattı.

