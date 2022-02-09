Bursa'da iş yerinde dadanan hırsız, personel uyanınca kaçtı

Osmangazi ilçesindeki otoparkı adeta mesken tutan hırsız, görevlinin uyuduğu odaya tornavidayla girerek 500 TL çaldı. Bu esnada uyanan görevli, hırsızı yakalasa da durduramadı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki otoparka hırsız dadandı. Hırsız, son olarak dün gece saat 4.45 sıralarında geldiği otoparkta, görevlinin uykuda olmasını fırsat bilerek kasanın bulunduğu ofisin anahtarlarını alıp 500 lira çalarak kaçtı.

Otopark görevlisinin uyuduğu odaya elinde tornavidayla gelen hırsızın cep telefonunun ışığını açıp anahtarları çaldığı anlar, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"HER AY BİR KERE GELİYOR"

Hırsızın kasanın bulunduğu ofise girerek 500 lira çaldığını ve daha öncelerinde de aynı hırsızın otoparktan 2 bin lira çalarak kaçtığını aktaran otopark sahibi Yavuz Ünlü, “Hırsız her ay bir kere geliyor. Daha önce polis yakaladı ama salındı herhalde. Bu hafta içinde iki defa geldi. 3 ay önce geldiğinde 2 bin lira civarında para aldı. Bu haftaysa 500 lira aldı. Bu hafta ikinci kez geldiğinde ise buradaki bisikletleri, çeşmeler ve demirleri toplamış. Tam götürürken içeride kalan arkadaş uyanıyor ve kovalıyor. Bir daha gelirse mutlu son olacak onun için. Biz heyecanla bekliyoruz. Maaşlı hırsızımız oldu. Her ay bir kere geliyor. Polisten yakalanmasını istiyoruz.” dedi.

"BİR DAHAKİ SEFER YAKALAYCAĞIZ, İNAT ETTİK"

Uyuduğu sırada başucundaki anahtarlar çalınan ve uyanıp hırsızları kovalayan otopark görevlisi Sabir Bağırov, "Ben arkada yatıyordum. Elinde tornavidayla arka kapıyı açmış. Sessizce ofisin anahtarlarını alıyor, içeri girip kasadan 500 lira çalmış. Bir ay önce de gelmiş aynı hırsız ve 2 bin lira çalmış. Yakalanmış ama serbest bırakılmış. Evvelsi gün tekrar geldi, iki kişi arkadaki demir kapıyı açarak bisiklet ve kablo gibi malzemeleri toplamış ve kapının yanına koymuş. O esnada biz uyandık ve gördük. Biz bağırınca kaçtılar, arkalarından koştuk ama yakalayamadık. Ancak yine gelmesini bekliyoruz. Bir dahaki sefer yakalayacağız, inat ettik." dedi.