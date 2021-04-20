Bursa’da iş yerine giren hırsız 15 bin lira çaldı

Bursa’da iş yerine giren hırsız 15 bin lira çaldı

Havalandırma camının menteşesini kırıp camı açarak iş yerine giren şahıs, 15 bin lira parayı da alıp kayıplara karıştı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde, hükümet konağının karşısında bulunan Evren Birdal’a ait iş yerine hırsız girdi.

Hırsız, 15 bin lira para ve 400 lira bozuk parayı da alıp kayıplara karıştı. Şahsın, havalandırma camının menteşesini kırıp camı açarak içeriye girdiği belirlendi.

“HAVALANDIRMA PENCERESİNİ AÇIK GÖRDÜM”

İşletme sahibi Birdal, “Akşam iş yerimi kapatıp gittim. Sabah geldiğimde havalandırma penceresinin açık olduğunu gördüm. Parayı kontrol ettiğimde hırsızlık olayının yaşandığını fark ettim. Çekmecelerde 15 bin lira kağıt para ve 400 lira bozuk para vardı. Hepsi alınmış. Konuyla ilgili şikayette bulunduk. Olayı gerçekleştiren kişilerin bulunmasını bekliyoruz.” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.