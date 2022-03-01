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    Bursa'da işçi almaya giden servis kaza yaptı: 1 ölü

    İşçi taşımak üzere yola çıkan servis, Doğruca bölgesinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kaza sonucunda şoför can verdi.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 09:57
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    Bursa'da işçi almaya giden servis kaza yaptı: 1 ölü

    Bursa-Bandırma yolunda Cengiz Söylen kontrolündeki 10 S 10283 plakalı servis, işçileri almak üzere yola çıktı.

    Söylen'in kontrolünü kaybettiği servis, Doğruca yakınlarından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

    Kazanın şiddetiyle sürücü Söylen, yola fırladı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    ŞOFÖR OLAY ANINDA CAN VERDİ

    Olay yerine gelen polis ekipleri bir başka kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaptığı kontrollerde Söylen’in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Söylen’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Bursa da işçi almaya giden servis kaza yaptı: 1 ölü #1

    Bursa da işçi almaya giden servis kaza yaptı: 1 ölü #2

    Bursa da işçi almaya giden servis kaza yaptı: 1 ölü #3


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