Bursa'da işçi servisi minibüsü devrildi: 13 yaralı
AA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mevlüt Karakurt yönetimindeki işçi servisi, İnegöl Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'nde devrildi.

Kazada, Karakurt ile araçta bulunan 12 işçi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Furkan Can
Editör