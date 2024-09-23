Bursa'da işçi servisi minibüsü devrildi: 13 yaralı

AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mevlüt Karakurt yönetimindeki işçi servisi, İnegöl Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'nde devrildi.
Kazada, sürücü Karakurt ile araçta bulunan 12 işçi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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