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    Bursa'da işçilerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

    İşçilerin taşındığı minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 03.06.2021 - 11:38
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    Bursa'da işçilerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

    Sabah 08.30 sıralarında, Bursa'nın İnegöl ilçesinin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 36 yaşındaki Feryat Sağlam yönetimindeki 06 VND 03 plakalı otomobil ile işçileri taşıyan Hasan Yeşiller'in (48) kullandığı 16 S 6037 plakalı minibüs çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki yeşil alana savruldu.

    7 KİŞİ YARALANDI

    Kazada otomobil sürücüsü Feryat Sağlam ile yanındaki oğlu Arda Sağlam (14) ve servis sürücüsü Hasan Yeşiller ile işçiler Umut Çavdır (26), Özkan Atınbay (31), Zaki Olabi (57) ve Barak Alhamed (20) yaralandı.

    YARALILARIN DURUMU İYİ

    Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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