Bursa'da işçinin parmakları kopunca beze konulup getirildi

İnegöl'de ahşap kesme makinesine elini kaptırarak 3 parmağını koparan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 43 yaşındaki Mehmet G., saat 11.30 sıralarında mobilya atölyesinde çalışırken kaza yaşadı.

İşçi Mehmet G., ahşap kesimi yaptığı sırada sağ elini makineye kaptırdı.

3 parmağı kopan işçi, kopan parmakları bir beze sarılarak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Parmak buz kabına konuldu

Kopan parmakları buz kalıbına konulan Mehmet G., ilk müdahale sonrası Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma devam ediyor

DHA'nın haberine göre, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.