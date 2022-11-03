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    Bursa'da işçinin parmakları kopunca beze konulup getirildi

    İnegöl'de ahşap kesme makinesine elini kaptırarak 3 parmağını koparan işçi, hastaneye kaldırıldı.
    • 03.11.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 13:46
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    Bursa'da işçinin parmakları kopunca beze konulup getirildi

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde 43 yaşındaki Mehmet G., saat 11.30 sıralarında mobilya atölyesinde çalışırken kaza yaşadı.

    İşçi Mehmet G., ahşap kesimi yaptığı sırada sağ elini makineye kaptırdı.

    3 parmağı kopan işçi, kopan parmakları bir beze sarılarak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Parmak buz kabına konuldu

    Kopan parmakları buz kalıbına konulan Mehmet G., ilk müdahale sonrası Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Soruşturma devam ediyor

    DHA'nın haberine göre, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa da işçinin parmakları kopunca beze konulup getirildi #1

    Bursa da işçinin parmakları kopunca beze konulup getirildi #2

    Bursa da işçinin parmakları kopunca beze konulup getirildi #3


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