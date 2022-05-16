Petrol
110.11
-1.29%
Euro
16.34
1.43%
Dolar
15.66
1.19%
Altın
919.14
-0.28%
Borsa
2400
-0.81%
Bitcoin
476.853
-1.39%
BTXN Coin
13.04
-0.91%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Bursa’da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın

    Bursa’da ısı yalıtım imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. Siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.
    • 16.05.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 14:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın

    Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi’nde bulunan ısı yalıtım levhaları, yapı kimyasalları ve ambalaj üretimi yapan fabrikada 13.00 sıralarında yangın çıktı.

    Kısa sürede siyah dumanlar gökyüzünü kapladı ve başta Kestel, Gürsu ilçeleri olmak üzere şehrin birçok noktasında görüldü.

    Söndürme çalışmaları sürüyor

    Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

    Ekipler yangına müdahaleyi sürdürüyor.

    Yangın, ham maddenin plastik olması sebebiyle kısa sürede büyüdü

    Üretilen ürünlerin ham maddesinin plastik olması nedeniyle yangının kısa sürede büyüdüğü öğrenildi.

    Bursa’da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın VİDEO

    Bursa’da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın #1

    Bursa’da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın #2

    Bursa’da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın #3

    Bursa’da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın #4

    Bursa’da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın #5

    Bursa’da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın #6

    Bursa’da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın #7

    Bursa’da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın #8

    Bursa’da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın #9


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Bir solukta okunan kısa klasik kitaplarında bu ay
    Kitap

    Bir solukta okunan kısa klasik kitaplarında bu ay

    Bağcılar'da husumetlisinin aracını yakan şahıs alevleri izledi
    3. Sayfa

    Bağcılar'da husumetlisinin aracını yakan şahıs alevleri izledi

    Görüş Bildir