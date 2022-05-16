Bursa’da ısı yalıtım imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. Siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi’nde bulunan ısı yalıtım levhaları, yapı kimyasalları ve ambalaj üretimi yapan fabrikada 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede siyah dumanlar gökyüzünü kapladı ve başta Kestel, Gürsu ilçeleri olmak üzere şehrin birçok noktasında görüldü.

Söndürme çalışmaları sürüyor

Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Ekipler yangına müdahaleyi sürdürüyor.

Yangın, ham maddenin plastik olması sebebiyle kısa sürede büyüdü

Üretilen ürünlerin ham maddesinin plastik olması nedeniyle yangının kısa sürede büyüdüğü öğrenildi.

Bursa’da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın VİDEO