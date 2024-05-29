Bursa'da ışık ihlali kazaya neden oldu Karacabey ilçesinde kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç, süt tankerine çarparken kazada 2 kişi yaralandı.

İHA

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat Mahallesi'nde Abdullah Ç., 34 RZ 1019 plakalı hafif ticari aracıyla Bursa istikametinden Balıkesir istikametine seyir halindeyken Uluabat Mahallesi'ne geldiğinde ışık ihlali yaptı.

Kavşaktan çıkan süt tankerine çarptı

Abdullah Ç.'nin o esnada kavşaktan çıkış yapan Nuri B. sevk ve idaresindeki 14 EY 462 plakalı süt tankerine çarpması sonucu yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

2 kişi yaralandı

Kaza sonrası hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, araçta bulunan Sedat Ç. (30) ile Muhammet Emin Ç. (14) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karacabey ve Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)