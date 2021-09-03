Bursa'da istasyon içindeki araçta, sürücü ölü bulundu

İstasyon çalışanı molaya çıktığı sırada araç içerisinde hareketsiz yatan bir şahsı fark etmesinin üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın öldüğünü belirledi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan bir benzinlikten 17.30 sıralarında gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

1 Eylül günü öğlen saatlerinde benzinliğin bekleme alanına 06 ZZM 28 plakalı aracını park eden Vedat Lale araç içerisinde hayatını kaybetti.

İSTASYON ÇALIŞANI FARK ETTİ

İstasyon çalışanı molaya çıktığı sırada araç içerisinde hareketsiz yatan Lale’yi gördü. Uyandırmak için cama vuran görevli şahıstan tepki gelmemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.





CİNAYET BÜRO EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri araç içerisinde hareketsiz kalan Vedat Lale’nin hayatını kaybettiğini gördü.

Polis ekiplerine bilgi verilmesinin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri sevk edildi.





İSTASYONA GİRİŞLER KAPATILDI

Polis ekipleri istasyondaki güvenlik kameralarını incelerken, istasyonu araç ve sivil vatandaşların girişine kapattı.

İlk belirlemelere göre, Vedat Lale’nin 1 Eylülde istasyona aracını park ettikten sonra araçtan inerek kalbini tuttuğunu ve araca yaslanarak hareket ettiğini belirledi.





MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde savcılığın incelemesinin ardından Vedat Lale’nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı.



Polis, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.



