Eğlence mekanına gelen 10 kişi, istekte bulundukları parçayı 2. kez çalmadığı gerekçesiyle tartıştıkları müzisyeni öldüresiye dövdü.

Ankara'da, müzisyen Onur Şener'in istek şarkı çalmadığı gerekçesiyle öldürülmesinin üzerinden henüz uzun bir zaman geçmemişken, yeni bir bir istek parça olayı Bursa'da yaşandı.

Mudanya ilçesi Eşkel semti civarında bir eğlence mekanında 10 kişilik arkadaş grubu, sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer’den iki kez aynı parçayı çalması konusunda istekte bulundu.

Müzisyen az önce çaldığını, biraz zaman geçtikten sonra çiftetelliyi tekrar çalacağını belirtti.

İstekleri yerine gelmeyince gerginlik çıktı

Çiftetelli istekleri gerçekleşmeyen grup, müzisyen ile sözlü tartışmaya girdi.

Mekan çalışanları ile etraftaki müşterilerinin araya girmesiyle sözlü tartışma, büyümeden sonlandırıldı.

Bursa'da istek parça kavgasında müzisyeni öldüresiye dövdüler ViDEO



Molaya çıkmasını bekleyip öldüresiye dövdüler

Grup, sahnedeki çalışanların molaya çıkmasını bekledi. Müzisyen Özkan Süslerer’in sahneden molaya çıktığını gören 10 kişi, arka bahçede sıkıştırdığı müzisyeni öldüresiye darbetti.

Olayın seslerini duyan mekan çalışanları, kavganın olduğu yere doğru koştu ve çıkan kavgayı ayırdı.

Durum, 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirildi.





Kaburgasını kırdılar

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaburgası kırılan ve yüzü tanınmayacak hale gelen Süslerer’i hastaneye kaldırdı

İHA'nın haberine göre; jandarma ekipleri, güvenlik kamerasından tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.





"10 kişi bana pusu kurdu"



Süslerer, olaya yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Oyun havası çalıyorduk. Yaklaşık 10 dakika sonra sanatçının gelmesiyle müziğe ara verdik. Daha sonra yanıma sahnede oyun oynayan müşterilerden biri geldi ve bana aynı parçayı bir kez daha çalmamı söyledi. Tekrar çiftetelli çalmamı istediler. Bende bir müddet sonra tekrar çalacağımı belirttim. Ardından benimle küfürlü konuşmaya başladı. Ben yine sabırlı davranıp bir şey demedim. Sonra bu 10 kişi bana pusu kurdular. Mola yapmamı beklemişler. Mola yapmak için arka bahçeye çıkınca bir anda darbetmeye başladılar. Bir türlü kaçamadım. Kaburgamda kırık ve omzumda çıkık oluştu. 3 gündür işe gidemiyorum. Bu kişilerden şikayetçiyim. 2 telefonum da kırıldı."