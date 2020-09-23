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    Bursa’da İtfaiye aracının geçişini engelleyen araçları, vatandaşlar çekti

    Mobilya fabrikasının en üst katında çıkan yangında, itfaiye araçlarının geçişini engelleyen 3 araç, onlarca kişi tarafından çekilirken; izleyenler maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadı.
    • DHA
    • 23.09.2020 - 07:15
    • Güncelleme : 23.09.2020 - 07:15
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    Bursa’da İtfaiye aracının geçişini engelleyen araçları, vatandaşlar çekti

    Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokak’ta 4 katlı mobilya fabrikasının en üst katındaki döşeme bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Saat 16:30 sularında çıkan yangında alevler kısa sürede büyürken, çalışanlar fabrikadan tahliye edildi. Çevredeki vatandaşlar ise yangını sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan izledi.

    VATANDAŞLAR 3 ARACI ÇEKTİ

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçları, fabrikanın bulunduğu sokakta park halinde bulunan 3 araç sebebiyle sokağa giremedi. Sahibine ulaşılamayan araçlar, onlarca kişi tarafından çekildi.

    Bursa’da İtfaiye aracının geçişini engelleyen araçları, vatandaşlar çekti İZLE

    1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    Araçların çekilmesinin ardından mobilya fabrikasına ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

    Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

    Bursa’da İtfaiye aracının geçişini engelleyen araçları, vatandaşlar çekti #1

    Bursa’da İtfaiye aracının geçişini engelleyen araçları, vatandaşlar çekti #2

    Bursa’da İtfaiye aracının geçişini engelleyen araçları, vatandaşlar çekti #3

    Bursa’da İtfaiye aracının geçişini engelleyen araçları, vatandaşlar çekti #4

    Bursa’da İtfaiye aracının geçişini engelleyen araçları, vatandaşlar çekti #5

    Bursa’da İtfaiye aracının geçişini engelleyen araçları, vatandaşlar çekti #6

    Bursa’da İtfaiye aracının geçişini engelleyen araçları, vatandaşlar çekti #7

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