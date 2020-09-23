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- Bursa’da İtfaiye aracının geçişini engelleyen araçları, vatandaşlar çekti
Bursa’da İtfaiye aracının geçişini engelleyen araçları, vatandaşlar çekti
- DHA
- 23.09.2020 - 07:15
- Güncelleme : 23.09.2020 - 07:15
Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokak’ta 4 katlı mobilya fabrikasının en üst katındaki döşeme bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Saat 16:30 sularında çıkan yangında alevler kısa sürede büyürken, çalışanlar fabrikadan tahliye edildi. Çevredeki vatandaşlar ise yangını sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan izledi.
VATANDAŞLAR 3 ARACI ÇEKTİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçları, fabrikanın bulunduğu sokakta park halinde bulunan 3 araç sebebiyle sokağa giremedi. Sahibine ulaşılamayan araçlar, onlarca kişi tarafından çekildi.
Bursa’da İtfaiye aracının geçişini engelleyen araçları, vatandaşlar çekti İZLE
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Araçların çekilmesinin ardından mobilya fabrikasına ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.