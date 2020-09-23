Mobilya fabrikasının en üst katında çıkan yangında, itfaiye araçlarının geçişini engelleyen 3 araç, onlarca kişi tarafından çekilirken; izleyenler maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadı.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokak’ta 4 katlı mobilya fabrikasının en üst katındaki döşeme bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Saat 16:30 sularında çıkan yangında alevler kısa sürede büyürken, çalışanlar fabrikadan tahliye edildi. Çevredeki vatandaşlar ise yangını sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan izledi.

VATANDAŞLAR 3 ARACI ÇEKTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçları, fabrikanın bulunduğu sokakta park halinde bulunan 3 araç sebebiyle sokağa giremedi. Sahibine ulaşılamayan araçlar, onlarca kişi tarafından çekildi.

Bursa’da İtfaiye aracının geçişini engelleyen araçları, vatandaşlar çekti İZLE

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Araçların çekilmesinin ardından mobilya fabrikasına ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.