DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, 2 rögar kapağı açık olan kuyuya düştü.

Bir vatandaşın yürüyüşe çıktığı sırada rögardan koyun seslerinin geldiğini fark etmesi sonrası ekiplerine ihbarda bulundu.

HALATLARLA RÖGARA GİRDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, halatlarla rögara girerek koyunları halatlarla bağlayarak dışarı çıkardı.

Halatlar yardımıyla kurtarılan koyunların sahibi aranırken, o anlar cep telefonu kameraları ile anbean kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
ensonhaber icon
Öznur Kaya
Editör