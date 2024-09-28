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Bursa'da itfaiye bu kez rögara düşen koyunları kurtardı

Bursa'da itfaiye bu kez rögara düşen koyunları kurtardı Yürüyüşe çıkan bir kişinin rögara düşen 2 koyunu fark ederek ihbarda bulunması sonrası itfaiye ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı.