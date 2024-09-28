DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, 2 koyun rögar kapağı açık olan kuyuya düştü.
Bir vatandaşın yürüyüşe çıktığı sırada rögardan koyun seslerinin geldiğini fark etmesi sonrası itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
HALATLARLA RÖGARA GİRDİ
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, halatlarla rögara girerek koyunları halatlarla bağlayarak dışarı çıkardı.
Halatlar yardımıyla kurtarılan koyunların sahibi aranırken, o anlar cep telefonu kameraları ile anbean kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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