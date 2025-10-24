Abone ol: Google News

Bursa'da izinli bekçi, polisten kaçan şüpheliyi uçarak yakaladı

Yıldırım ilçesinde polis ekiplerinin peşine düştüğü motosikletli şüpheli, izinde olan bir bekçinin dikkati sayesinde yakalandı. Sivil bekçi, kaçan motosikletliyi üzerine uçarak yakaladı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 15:22
Bursa'da izinli bekçi, polisten kaçan şüpheliyi uçarak yakaladı
  • Bursa'da izinde olan bir bekçi, polisten kaçan motosikletli bir şüpheliyi üzerine atlayarak yakaladı.
  • Bekçinin hızlı müdahalesi, şüpheliyi etkisiz hale getirdi ve polis ekiplerine teslim edildi.
  • Olayın ardından vatandaşlar, bekçiyi tebrik etti ve polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Bursa'da yaşanan kovalamaca filmleri aratmadı. 

Merkez Yıldırım ilçesinde polis ekipleri, motosikletli şüphelilerin peşine düştü.

BEKÇİ UÇARAK YAKALADI

Yaşanan olayda, kaçan şüpheliyi fark eden bekçi, hızla müdahale ederek şahsı duvara doğru ittikten sonra motordan yere düşürüp, etkisiz hale getirdi.

POLİSLERE TESLİM EDİLDİ

Şüpheli, ardından olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

ALKIŞLARLA TEBRİK EDİLDİ

Vatandaşlar, izinde olmasına rağmen olaya duyarlılık gösteren bekçiyi alkışlarla tebrik etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

3. Sayfa Haberleri