Bursa'da izinli bekçi, polisten kaçan şüpheliyi uçarak yakaladı

- Bursa'da izinde olan bir bekçi, polisten kaçan motosikletli bir şüpheliyi üzerine atlayarak yakaladı.
- Bekçinin hızlı müdahalesi, şüpheliyi etkisiz hale getirdi ve polis ekiplerine teslim edildi.
- Olayın ardından vatandaşlar, bekçiyi tebrik etti ve polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Bursa'da yaşanan kovalamaca filmleri aratmadı.
Merkez Yıldırım ilçesinde polis ekipleri, motosikletli şüphelilerin peşine düştü.
BEKÇİ UÇARAK YAKALADI
Yaşanan olayda, kaçan şüpheliyi fark eden bekçi, hızla müdahale ederek şahsı duvara doğru ittikten sonra motordan yere düşürüp, etkisiz hale getirdi.
POLİSLERE TESLİM EDİLDİ
Şüpheli, ardından olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.
ALKIŞLARLA TEBRİK EDİLDİ
Vatandaşlar, izinde olmasına rağmen olaya duyarlılık gösteren bekçiyi alkışlarla tebrik etti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.