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Bursa'da jandarmadan okul servisi denetimi: 18 araca trafikten men

Bursa'da jandarmadan okul servisi denetimi: 18 araca trafikten men

Huzur ve Güven uygulaması kapsamında okul servislerini denetleyen jandarma ekipleri, 48 okul servisine 29 bin 523 lira ceza yazarken, 18 aracı da trafikten men etti.