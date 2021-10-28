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- Bursa'da jandarmadan okul servisi denetimi: 18 araca trafikten men
Bursa'da jandarmadan okul servisi denetimi: 18 araca trafikten men
Huzur ve Güven uygulaması kapsamında okul servislerini denetleyen jandarma ekipleri, 48 okul servisine 29 bin 523 lira ceza yazarken, 18 aracı da trafikten men etti.
- İHA
- 28.10.2021 - 08:52
- Güncelleme : 28.10.2021 - 09:28
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servisleri ve okul çevrelerinde denetimler yaptı.
137 jandarma personelinin katıldığı denetimler neticesinde 4954 kişinin, Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) kontrol edildi.
Çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Servis araçları yapılan denetimlerde 970 okul servis aracı kontrol edildi.
18 ARAÇ, TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
48 okul servis aracı sürücüsüne toplam 29 bin 523 lira cezai işlem uygulandı. 18 okul servis aracı ise trafikten men edildi.