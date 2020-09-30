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    Bursa’da kablo hırsızı akıma kapıldı

    Hastaneye kaldırılan yaralı hırsızın tedavisi devam ederken, kablo çalmaya giden diğer şüpheli polis tarafından karakola götürüldü.
    • İHA
    • 30.09.2020 - 08:56
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    Bursa’da kablo hırsızı akıma kapıldı

    Enes D ve Akın Ç., Bursa’nın Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi 2. Aydınlık Sokak üzerinde elektrik sağlayan trafonun kapı kilidini kırıp, içeri girdi.

    Akın Ç., burada kabloları keserken akıma kapıldı.

    ÇIKMASINA YANINDAKİ ARKADAŞI YARDIM ETTİ

    Yaralanan Akın Ç., Enes D.’nin yardımı ile trafo içinden çıktı. Bunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Hırsızlık yapmak için girdiği trafoda, akıma kapıldı İZLE

    BİRİ HASTANEYE, BİRİ KARAKOLA

    Trafonun kapısının kırık olduğunu gören ekipler, içeri girdiklerini tespit etti. Polis ekipleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    Gelen sağlık ekibi, Akın Ç.’yi yapılan müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

    Trafoda yapılan incelemede bir miktar kablo ile makas bulan polis ekipleri, Enes D.’yi ise polis merkezine götürdü.

    Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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