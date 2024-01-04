Bursa'da kaçak göçmen, göl kıyısında sazlıkların arasında yakalandı İznik ilçesinde, 1’i göl kenarında sazlıkların arasına gizlenen, diğerleri ise farklı adreslerde 7 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı

DHA

Bursa'da İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırca Mahallesi'nde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine İznik Gölü kıyısında arama çalışması başlattı.

Ekipler, sazlıkların arasında gizlenen 1 kişiyi yakaladı.

Bu kişinin bölgede 3 kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve AKUT ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler

Dronun da kullanıldığı aramada, başka kimseye ulaşılamadı. İfade doğrultusunda, ilçedeki 6 farklı adrese düzenlenen baskında ise 6 kişi daha gözaltına alındı.

Suriye ve Filistin uyruklu olan 7 kaçak göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)